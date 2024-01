Meta Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Finanzgesellschaft Pathward hat kürzlich eine Dividendenrendite von 0,4 % bekannt gegeben, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 138,98 % relativ niedrig ist. Analysten haben Pathward in den letzten zwölf Monaten überwiegend positiv bewertet. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie liegt bei 58 USD, was einen Anstieg um 13,15 % vom letzten Schlusskurs von 51,26 USD bedeuten würde. Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen ebenfalls überwiegend positiv, wodurch die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet wurde. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor hat Pathward in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 14,02 % erzielt, was mehr als 5 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die positive Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

