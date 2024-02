Meta Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Die Pathward-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 48,71 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 49,93 USD, was einem Unterschied von +2,5 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 51,74 USD zeigt einen geringen Unterschied zum letzten Schlusskurs (-3,5 Prozent), was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Pathward-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Pathward liegt bei 65,96, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 61,52 eine neutrale Einschätzung. Somit ergibt sich auch hier eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Pathward-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,16 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 16,69 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien erhält.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen bei Pathward verschlechtert. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung und das Sentiment. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was auf ein vermehrtes Interesse am Unternehmen hinweist. Insgesamt erhält Pathward auf dieser Stufe daher ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.