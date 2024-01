Meta Aktie: Jubelschreie!

Die Kommunikation im Internet gibt wichtige Hinweise zur Einschätzung einer Aktie. Pathward zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf Diskussionsintensität und Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Stimmungsänderung hingegen ist negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Pathward beträgt 0,4 Prozent, was 138,55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet dies daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Pathward-Aktie mit einem Wert von 18,87 als überverkauft gilt, was als "Gut" eingestuft wird. Auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25) ergibt sich ein Wert von 44, was als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung in Bezug auf den RSI.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Pathward beträgt 8,16, was 50 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.