Meta Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Aktie der Pathward wurde in den letzten zwölf Monaten insgesamt von Analysten aus Research-Abteilungen bewertet. Von diesen Bewertungen waren 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Somit ergibt sich für die langfristige Einstufung ein "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Pathward. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 58 USD, während der aktuelle Schlusskurs bei 52,9 USD liegt. Dies deutet auf eine erwartete Kursentwicklung von 9,64 Prozent hin, was als "Gut" eingestuft wird. Zusammenfassend ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie der Pathward.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Pathward derzeit bei 0,4 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche weist eine Dividendenrendite von 138,8 auf, was zu einer Differenz von -138,41 Prozent zur Pathward-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Pathward-Aktie liegt bei 30, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 48,64 führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Pathward basierend auf dem RSI.

Die Anleger-Stimmung bei Pathward in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Daher ergibt sich für die Anleger-Stimmung insgesamt eine Einschätzung von "Gut".