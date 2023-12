Meta Aktie: Jetzt aber!

Pathward: Aktuelle Analyse und Bewertung

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Pathward lassen interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, was eine Einschätzung als "Schlecht"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Pathward in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass die Pathward mit einem Kurs von 53,87 USD inzwischen +9,49 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +13,51 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Hinsichtlich der Analysteneinschätzung erhielt Pathward in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertung. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut" und setzt sich aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von 58 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 7,67 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pathward derzeit bei 8 liegt. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Pathward zahlt die Börse 8,61 Euro, was 48 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.