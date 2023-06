Meta-Aktie: Immer mehr Umsatztreiber

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

Seit dem operativen Turnaround des Social-Media-Konzerns Meta (WKN: A1JWVX) läuft es für Anleger wie am Schnürchen. Kosten werden eingespart, neue Umsatztreiber auf den Markt gebracht und der Aktienkurs geht immer weiter nach oben. Jetzt werden einige weitere Geschäftsmodelle publik, mit denen Meta in der Zukunft einiges an Geld verdienen könnte. Zeit, jetzt hier einzusteigen?