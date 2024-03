Meta Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Die Meta Platforms-Aktie wird in verschiedenen Analysen und Bewertungen unter die Lupe genommen. In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 325,34 USD. Der letzte Schlusskurs von 487,05 USD weicht somit um +49,7 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 402,54 USD eine Abweichung von +20,99 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Rating führt. Zusammenfassend ergibt sich also für die Meta Platforms-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment wird durch Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien beeinflusst. In den letzten zwei Wochen wurde über Meta Platforms besonders negativ diskutiert, wobei an vier Tagen positive Themen und an fünf Tagen negative Themen überwogen. Auch in den letzten ein, zwei Tagen überwiegt die negative Kommunikation. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Aktieneinschätzung. Bei Meta Platforms zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung auf Basis des Sentiments und Buzz im Internet.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wird die Aktie der Meta Platforms auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten lagen 30 positive Bewertungen vor, während nur eine neutral und eine negativ ausfiel. Auch die jüngsten Analysen führen zu einem Gesamturteil von "Gut". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 442,76 USD, was einer Erwartung von -9,09 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.