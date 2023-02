Meta-Aktie: Einstieg in den KI-Markt?

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

Die Meta-Aktie (WKN: A1JWVX) notiert heute Morgen 1,6% höher bei 170,93 US$. Grund dafür ist ein Facebook-Beitrag von Firmenchef Mark Zuckerberg vom Wochenende, nach dem Meta nun wohl ebenfalls in das KI-Geschäft einsteigen will. Kann das zum Treiber für die Aktie werden?

Meta Plattform Inc., kurz Meta, ist aus dem Facebook-Konzern hervorgegangen. Gegenstand des Unternehmens ist das Betreiben von sozialen Plattformen, mittels derer sich Nutzer austauschen können. ...





