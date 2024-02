Meta Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

In den letzten vier Wochen gab es bei Pathward wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Die Stimmungslage hat sich verschlechtert, während die Kommunikationsfrequenz zugenommen hat. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Auch die Dividendenpolitik fällt negativ aus, da Pathward niedrigere Dividenden ausschüttet als der Branchendurchschnitt. Die Differenz beträgt 138,56 Prozentpunkte, wodurch die Einstufung "Schlecht" erfolgt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für Pathward ein neutrales Rating. Der RSI7 liegt bei 21,77, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 46,75 und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Pathward mit einer Rendite von 14,02 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Während die Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" eine mittlere Rendite von 0,94 Prozent verzeichnet, liegt Pathward mit 13,08 Prozent ebenfalls deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.