Meta Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Meta Platforms-Aktie liegt in den letzten 7 Tagen bei 36. Dieser Wert deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der bei 41,86 liegt. Auch hier zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit wird auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating vergeben. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung also eine "Neutral"-Einstufung für die Meta Platforms-Aktie.

Die Diskussionen über Meta Platforms auf Social-Media-Plattformen spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Die Anzahl der neutralen Themen rund um den Wert ist ebenfalls gestiegen. Auf dieser Grundlage wird das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft, da auch ein Handelssignal für eine "Schlecht"-Bewertung vorliegt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden auch untersucht, um die Stimmung der Investoren und Nutzer im Internet zu bewerten. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Meta Platforms ist in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend wird der Aktie von Meta Platforms bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes daher die Note "Neutral" gegeben.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 30 Mal eine gute Einschätzung, 1 Mal eine neutrale Einschätzung und 1 Mal eine schlechte Bewertung für die Meta Platforms abgegeben. Langfristig erhält die Aktie somit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und die Analysten erwarten eine Entwicklung von -11,98 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 442,76 USD, was als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt erhält die Bewertung der institutionellen Analysten die Stufe "Neutral".