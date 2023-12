Meta Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Aktie von Pathward weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,42 Prozent auf, was einen niedrigeren Wert darstellt als der Branchendurchschnitt von 138,51 Prozent in der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Pathward insgesamt 1 Analystenbewertung, wobei die durchschnittliche Bewertung als "Gut" eingestuft wird. Die Kursprognose von 58 USD für das Wertpapier zeigt ein Aufwärtspotential von 7,67 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen zeigt, dass die Pathward-Aktie mit einem Wert von 31,36 als neutral eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 29, was darauf hinweist, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält Pathward in diesem Punkt eine "Gut"-Einstufung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Pathward weisen auf eine erhöhte Aktivität und eine starke Diskussionsintensität hin. Jedoch zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine Veränderung zum Negativen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.