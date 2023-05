Meta: Abkehr vom Metaverse und Fokus auf Reels-Werbung?

Meta konnte trotz einiger Probleme in der Social-Media Branche, seit Jahresbeginn stark zulegen. Mit einer Performance von mehr als 91% allein in diesem Jahr gehört das Unternehmen zu den Top-Performern in diesem Zeitraum. Vergangene Woche berichteten wir bereits über Meta und den enormen Kursschub, der durch die überaus guten Unternehmensbilanzen erzeugt wurde. Dieses Wachstum hält nun weiterhin an, was auch an der Flexibilität Metas liegt, da sie bereit sind sich weiterhin an den Markt anzupassen. Daraus könnte jedoch eine weitere Wende im Unternehmen entstehen, ob sich das Unternehmen evtl. von den Plänen das Metaverse zu erweitern abwendet und den Fokus auf eine aktuell sehr rentable Sparte legt.

Denn Berichten zufolge könnte sich Meta, vom Metaverse abwenden und sich stattdessen auf das Instagram-Feature “Reels”...