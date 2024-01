Mestro AB Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Diskussionen über Mestro in den sozialen Medien geben deutliche Hinweise auf die Einschätzungen und Stimmungen rund um das Unternehmen. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu dem Schluss führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Dies spiegelt die Einschätzung der Anlegerstimmung wider.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität im üblichen Bereich liegt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Wert für Mestro bezüglich des Sentiments und Buzz.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Mestro auf 10,52 SEK, während die Aktie selbst einen Kurs von 10,3 SEK erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Sowohl die Distanz zum GD200 (−2,09 Prozent) als auch zum GD50 (−4,63 Prozent) resultieren in einer "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Neutral" für die technische Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Mestro weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 51,52 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 64,04 liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird Mestro auch in diesem Punkt unserer Analyse mit "Neutral" bewertet.