Messerhersteller Zwilling profitiert von wachsendem Online-Geschäft

SOLINGEN (dpa-AFX) - Der Messerhersteller Zwilling hat einen rückläufigen Absatz über Warenhäuser in Deutschland und China mit seinem weiter wachsenden Online-Geschäft abgefedert. Im Geschäftsjahr 2022 sei ein zweistelliges Wachstum im Online-Handel erzielt worden, teilte das Solinger Unternehmen am Freitag mit. Die Online-Geschäfte machten nun 46 Prozent des Gesamtumsatz aus nach 40 Prozent 2021.

Dagegen gingen die Umsätze von Zwilling mit traditionellen Handel 2022 zweistellig zurück. Zwilling verwies dabei auf Turbulenzen bei Galeria in Deutschland und einem US-Großkunden. In den chinesischen Großstädten seien durchschnittlich 30 Prozent der Warenhäuser und eigenen Läden aufgrund der Null-Covid-Politik geschlossen gewesen.

Nachdem Zwilling in den Vorjahren kräftig gewachsen war, stieg der Gesamtumsatz 2022 nur noch um 3 Prozent auf knapp 900 Millionen Euro. Darin enthalten ist der erstmals ganzjährig konsolidierte Umsatz des 2021 übernommenen Kölner Grill- und Outdoor-Küchen-Händlers Santos. Der Umsatz dieser neuen BBQ-Sparte belief sich auf 40 Millionen Euro.

Zwilling vertreibt neben Messern und Bestecken auch Kochgeschirr, Küchenkleingeräte und Vakuumiersysteme. Innerhalb von zehn Jahren hat das auf die Küche fokussierte Unternehmen den Umsatz verdoppelt. Die Produkte für die Nagelpflege sind als Zwilling Beauty seit längerem ein eigenständiges Unternehmen unter dem Dach der Werhahn-Gruppe.

Zwilling Küche erzielt inzwischen 87 Prozent des Umsatzes im Ausland. Davon entfällt gut ein Drittel auf Nordamerika. Weltweit hat das Solinger Unternehmen 3700 Mitarbeiter. Von den 850 Mitarbeitern in Deutschland ist mit 750 der Großteil am Stammsitz in Solingen tätig. Die neue BBQ-Sparte um Grills und Outdoorküchen hat 100 Mitarbeiter.

Für das laufende Jahr geht Zwilling von einer wieder steigenden Konsumlaune bei Produkten für Zuhause und den Garten weltweit aus, nachdem sie im vergangenen Jahr von der hohen Inflation belastet gewesen sei. Im vierten Quartal 2022 und auch im Januar 2023 sei wieder eine leichte Belebung der Nachfrage festzustellen gewesen./vd/DP/men