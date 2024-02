München (ots) -- Messe München baut Themenführerschaft im Bereich Nachhaltigkeit/ Circular Economy weiter aus- CIRCULAZE plant durch diese strategische Partnerschaft Skalierung seiner Formate und Ausbau der Mehrwerte für sein NetzwerkDie Messe München GmbH und CIRCULAZE, eine Impact Initiative zum Thema Circular Economy, starten gemeinsam das Nachhaltigkeitsnetzwerk "bgreen leaders", das industrieübergreifend agiert. "bgreen leaders" möchte Unternehmen, Start-ups und Investoren eine branchenübergreifende Plattform zur Vernetzung und für Kollaborationen bieten, um ihre Initiativen im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit zu präsentieren und auf diesem Wege Veränderungen anzustoßen.Die Transformation zum nachhaltigen Wirtschaften ist für alle Industriezweige derzeit eine große Herausforderung. Die Messe München und CIRCULAZE haben den daraus resultierenden Bedarf an Austausch und Information erkannt. Mit Hilfe von "bgreen leaders" können die Zukunftsindustrien zu den Herausforderungen von heute zusammengeführt werden, um gemeinsam Lösungen für eine nachhaltige Zukunft voranzutreiben. Durch die Integration von CIRCULAZE-Formaten (digitale und analoge 365-Formate) in ausgewählte Messeveranstaltungen und darüber hinaus werden zukünftig nicht nur bestehende Zielgruppen enger an die Messe München gebunden, sondern auch neue Zielgruppen miteinander vernetzt. Für CIRCULAZE wiederum ergibt sich weltweit die Möglichkeit, ihre Formate zu skalieren und den Partnern zusätzliche Mehrwerte zu bieten: Wissensvorsprung und -transfer, branchenübergreifende, kuratierte Vernetzung mit anderen Experten aus Corporate, Start-ups und Politik sowie Steigerung der Sichtbarkeit und Selbstwirksamkeit der Mitglieder innerhalb des relevanten Themenbereichs."Die Gründung eines branchenübergreifenden Nachhaltigkeitsnetzwerks ist für die Messe München der konsequente Ausbau ihrer Strategie in diesem relevanten Bereich. Aufgrund der Kompetenzen und Kontakte in unserem Kerngeschäft und den jeweiligen Schwerpunkten unserer Messen, ist die Messe München die ideale Plattform, die zur Erreichung der Klimaziele branchenübergreifend einen wirksamen Beitrag leistet. Mit CIRCULAZE haben wir den idealen Partner gefunden, die notwendige Transformation aktiv auf unseren Veranstaltungen voranzutreiben und unserer Vorreiterrolle weiterhin Rechnung zu tragen," erläutern Dr. Reinhard Pfeiffer und Stefan Rummel, CEO-Doppelspitze der Messe München GmbH."Die Messe München mit ihrem internationalen Set-up, den hochrelevanten Weltleitmessen ist für uns ein idealer Partner, um CIRCULAZE auf das nächste Level zu heben und gemeinsam das führende Netzwerk in diesem Segment zu entwickeln. Wir freuen uns, mit unseren bereits eingeführten Formaten, aber auch vielen neuartigen Vernetzungsangeboten mit und auf den Messen, eine sinnstiftende Gemeinschaft zu schaffen, in der alle, die an dieser Transformation mitwirken wollen, eine neue Heimat finden," erklären Natascha Zeljko und Claus Schuster, Executive Partners CIRCULAZE.Ein Pilot wurde bereits Ende November 2023 auf der ISPO Munich (weltweit größte Messe des Sportbusiness) gemeinsam mit der IFAT Munich (Weltleitmesse für Umwelttechnologien) in Kooperation mit CIRCULAZE erfolgreich umgesetzt. Über 100 Teilnehmende besuchten ein hochkarätiges Panel in dem "Sustainability Hub" der ISPO Munich. CIRCULAZE-Gründerin Natascha Zeljko sprach mit der Nachhaltigkeitsexpertin der Oberalp Gruppe, Alexandra Letts, im Expertengespräch. Anschließend erkundeten die Teilnehmenden in einem Rundgang die Nachhaltigkeitsinitiativen von Top-Unternehmen der Sportindustrie.Die Messe München bildet aufgrund des diversen Portfolios alle Industriecluster, die für Circular Economy relevant sind, perfekt ab - von Mobility über Built Environment, Fashion & Textiles, Plastic & Packaging hin zu Electronics - mit Weltleitmessen wie bauma, IFAT Munich, ISPO Munich, electronica, IAA MOBILITY und vielen weiteren.Das erste große Live-Event wird im Rahmen der IFAT Munich vom 13.-17. Mai 2024 stattfinden. Nähere Informationen Join bgreen leaders | CIRCULAZE (https://circulaze.com/bgreenleaders/)Pressekontakt:Dr. Carola HesseDirector Corporate & CommunicationsMesse München GmbHTel. +49 89 949-20731carola.hesse@messe-muenchen.deOriginal-Content von: Messe München GmbH, übermittelt durch news aktuell