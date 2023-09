Messe München gratuliert Partner Bits & Pretzels zum 10-jährigen Jubiläum des Gründerfestivals

München (ots) -Start-ups sind wichtiger Motor für Gesellschaft und Wirtschaft und stehen für Innovationen, dem Herzstück der Messen- Messe München begleitet das Start-up Festival seit 2015 als Gastveranstalter und seit 2018 mit einer Beteiligung- ISPO Brandnew: Start-up Business trifft Sport auf der Vertical StageWenn sich vom 24.-26. September 2023 wieder 5000 Gründer, Investoren und Startup-Enthusiasten treffen, dann findet die Bits & Pretzels 2023 auf dem Gelände der Messe München statt. In diesem Jahr feiert das Innovationsfestival ihr zehnjähriges Jubiläum. Anlass für die Messe München zu gratulieren und sich bei den drei Co-Hosts der Bits & Pretzels Andreas Bruckschlögl, Bernd Storm van's Gravesande und Felix Haas zu bedanken."Die Bits & Pretzels ist eine zehnjährige Erfolgsgeschichte. Sie zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie wertvoll es für die Innovationsgemeinschaft ist, eine Plattform für Wissensaustausch, Networking und Geschäftsentwicklung hier in München vorzufinden. Wir sind stolz, die Bits & Pretzels und ihre drei Co-Hosts seit 2015 als Gastveranstalter und seit 2018 mit unserer Beteiligung ein Stück des Weges begleiten zu dürfen", so die CEO-Doppelspitze der Messe München Dr. Reinhard Pfeiffer und Stefan Rummel.Die Bits & Pretzels findet bereits seit 2015 im ICM - Internationales Congress Center - auf dem Areal der Messe München in Riem statt. Die Beteiligung an dem Gründerfestival ist für die Messe München auch ein Bekenntnis zur Start-up Szene. Denn Messen sind die perfekte Bühne, um Dienstleistungen und Produkte vorzuführen und die Vorzüge der Entwicklung zu präsentieren. Hier treffen sich potenzielle Kunden, Investoren und Geschäftspartner aus aller Welt, um sich über die neuesten Trends und Entwicklungen in ihrer Branche zu informieren. Die Messe München fördert seit jeher Start-ups mit unterschiedlichsten Konzepten auf ihren Veranstaltungen. So z.B. seit vielen Jahren mit ISPO Brandnew, der weltweit größten Plattform für Start-ups aus den Bereichen Sport, Gesundheit und Wellness - in diesem Jahr auch auf der Bits & Pretzels.Bereits seit 20 Jahren bietet die ISPO Munich, die weltweit größte Sport-Fachhandelsmesse der Sportindustrie, mit ISPO Brandnew, Start-ups aus der Sport und Outdoorbranche eine relevante Plattform. In diesem Jahr ist ISPO Brandnew auch auf der Bits & Pretzels präsent. "Unlocking Success in the Sports Startup Ecosystem through new perspectives" - zu diesem Thema entführt die ISPO Group die Bits & Pretzels Teilnehmer und Teilnehmerinnen auf eine inspirierende Reise in die Welt des Sportunternehmertums. Am Montag, 25. September, von 13:30 bis 16:30 Uhr, sprechen u.a. Klaus Haas, CEO & Co-Founder MALOJA, Merlin Ouboter, CMO & Co-Founder MICRO, Mischa Zverev Tennis Pro, Entrepreneur & Investor sowie Tobias Gröber, Head of ISPO Group auf der Vertical Stage. Sie zeigen Synergien zwischen Sport und Start-ups und geben spannende Einblicke in die dynamische Welt der Sport-Startups. Nähere Informationen unter www.ispo.comProgramm und Informationen zur bits & pretzels 2023 sind hier abrufbar: https://www.bitsandpretzels.comPressekontakt:Dr. Carola HesseDirector Corporate Marketing & CommunicationsTel. +49 89 949-20731carola.hesse@messe-muenchen.deMesse München GmbHAm Messesee 281829 MünchenDeutschlandmesse-muenchen.deOriginal-Content von: Messe München GmbH, übermittelt durch news aktuell