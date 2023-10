Messe Berlin - Baustart der drittgrößten deutschen Dach-Solaranlage mit Solarmodulen von LONGi Solar

Berlin (ots) -Der offizielle Baustart der drittgrößten Solar-Aufdachanlage Deutschlands begann in Anwesenheit von Vertretern aus Politik, Wirtschaft und dem öffentlichen Leben. Die Berliner Stadtwerke installieren auf über 20 Dächern der Messe Berlin eine 50.000 m² große Solaranlage, die eine Spitzenleistung von 8,5 Megawatt hat. Rund 20.000 Solarmodule der Serie Hi-MO X6 des PV-Weltmarktführers LONGi Solar werden dafür verbaut. Die Installation übernimmt die VODASUN-Unternehmensgruppe, ein Münchner Photovoltaik-Spezialist. Ab der Fertigstellung in 2025 spart die Messe Berlin rund 2.900 Tonnen CO2 pro Jahr ein und lässt Großveranstaltungen künftig klimaneutral werden.Pro Jahr wird die Solaranlage rund 8,5 GWh Strom produzieren, was einem Verbrauch von 3.666 Zwei-Personen-Haushalten entspricht. Der produzierte Strom soll zu 80 % auf dem Messegelände genutzt und zu 20 % in das Berliner Stromnetz eingespeist werden. So reduziert die Messe ihren CO2-Fußabdruck und leistet einen entscheidenden Beitrag zur Energiewende in Berlin."Mit dem Hi-MO X6 bekommt die Messe Berlin unser klimafreundlichstes und zugleich leistungsstärkstes Modul mit Rückkontakttechnologie. Durch diese fortschrittliche Technologie können Endverbraucher auf derselben Fläche mehr Strom erzeugen. Das liegt unter anderem daran, dass die Kontakte auf der Rückseite platziert sind, wodurch das Modul im Vergleich zu denen anderer Hersteller keine Selbstverschattung aufweist", sagt Christian Keasler, Sales Manager DACH bei LONGi Solar.Jakob Katzendobler, CEO der VODASUN-Unternehmensgruppe, ergänzt: "Es ist uns eine große Ehre, an der Nachhaltigkeit Berlins mitzuwirken. Dieses Projekt ist ein weiterer Meilenstein für uns und unsere Mission, die Energiewende voranzutreiben. Damit Großprojekte wie diese reibungslos funktionieren, braucht es stets zuverlässige Partner und Produkte. Daher freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit den Berliner Stadtwerken, der Messe Berlin und LONGi Solar in den kommenden Monaten."Link zur vollständigen Pressemitteilung (https://www.longi.com/de/news/messe-berlin/)Pressekontakt:Nadine BütowHead of European Communications (DG)nadinebuetow@longi.comTimo HelmkePR Manager Europe (DG)timohelmke@longi.comOriginal-Content von: LONGi Green Energy Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell