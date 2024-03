Die Mesoblast-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Weitere Suchergebnisse zu "Mesoblast":

In den letzten Wochen konnte bei Mesoblast eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies geht aus einer Auswertung der sozialen Medien hervor, die eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten jedoch keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Insgesamt erhält Mesoblast in diesem Bereich daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 90 Punkte, was darauf hinweist, dass Mesoblast momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40,82, was bedeutet, dass Mesoblast weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" bewertet wird.

Im Branchenvergleich erzielte Mesoblast in den letzten 12 Monaten eine Performance von -64,46 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche im Durchschnitt um -3,4 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -61,06 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0,92 Prozent hatte, liegt Mesoblast mit einer Unterperformance von 65,38 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mesoblast-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,48 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,33 AUD liegt damit deutlich darunter (-31,25 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,3 AUD), liegt der letzte Schlusskurs darüber (+10 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Mesoblast in der einfachen Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.