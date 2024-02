Mesoblast Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "Mesoblast":

Die Stimmung der Anleger rund um die Aktie von Mesoblast war in den letzten zwei Wochen vor allem negativ. An sieben Tagen dominierte die negative Kommunikation, während an zwei Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich jedoch vermehrt positive Themen, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führt.

Die Diskussionen in sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder verändern. Bei Mesoblast wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was insgesamt zu einer neutralen Einschätzung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Mesoblast liegt bei 28,57, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ergibt ebenfalls eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich also eine positive Gesamteinschätzung auf Basis des RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Mesoblast bei 0,58 AUD verläuft. Da der Aktienkurs bei 0,275 AUD liegt und damit einen Abstand von -52,59 Prozent aufgebaut hat, ergibt sich eine schlechte Einstufung. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein negatives Signal. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 0,29 AUD, was einer Differenz von -5,17 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich also eine schlechte Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse.