Mesoblast Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Der Aktienkurs von Mesoblast hat im letzten Jahr eine Rendite von -66,36 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" eine Unterperformance von 55,79 Prozent bedeutet. Der Durchschnitt der jährlichen Rendite für Aktien aus der Branche "Biotechnologie" beträgt -13,29 Prozent, und Mesoblast liegt aktuell 53,08 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie auf 7- und 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft. Der 7-Tage-RSI beträgt 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 65,57, was ebenfalls eine neutrale Bewertung ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Mesoblast. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen stattgefunden haben.

Die Dividendenrendite von Mesoblast beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält die Aktie von Mesoblast aufgrund der genannten Punkte eine "Neutral"-Bewertung.