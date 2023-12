Mesoblast Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Weitere Suchergebnisse zu "Mesoblast":

Die technische Analyse der Mesoblast zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,31 AUD um -11,43 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies wird als kurzfristig "Schlecht" eingestuft. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei -56,34 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Dividenden zeigt sich, dass Mesoblast im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie bei den aktuellen Kursen eine Dividendenrendite von 0 % aufweist, was 2,84 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 2,84 % ist. Somit wird der Ertrag als niedriger eingestuft und erhält die Bewertung "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt vermehrt über Mesoblast diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Mesoblast, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite der Mesoblast-Aktie in der Gesundheitspflege-Branche um mehr als 56 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance liegt. Auch im Vergleich zur Biotechnologie-Branche liegt die Rendite mit 53,09 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.