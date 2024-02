Mesoblast Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Mesoblast":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Mesoblast wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 33,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass Mesoblast weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI25 liegt bei 51,25, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt Mesoblast mit einer Rendite von -75,42 Prozent mehr als 64 Prozent darunter. Auch in der Biotechnologie-Branche liegt die Rendite von Mesoblast mit 62,6 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar ändern und damit neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Für Mesoblast wurde eine starke Aktivität in den Diskussionen gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung war eher positiv. Insgesamt wird das langfristige Stimmungsbild daher als "Gut" bewertet.

Abgesehen von harten Faktoren wie Bilanzdaten können Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger beeinflusst werden. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Stimmung in sozialen Medien überwiegend negativ war, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Daraus ergibt sich die Einstufung der Aktie als "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

Insgesamt wird Mesoblast daher hinsichtlich des RSI und der Stimmung als "Neutral" eingestuft.