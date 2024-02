Meso Numismatics Aktie: Was soll das denn werden?

Die Meso Numismatics wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,01 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,04799 USD) um +379,9 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,02 USD zeigt eine Abweichung von +139,95 Prozent und bestätigt somit die Einstufung als "Gut". Insgesamt ergibt dies eine Bewertung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Meso Numismatics steht derzeit bei 56,42 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25 von 39 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit ergibt sich auch hier eine Gesamteinstufung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält die Aktie von Meso Numismatics eine Einschätzung von "Neutral". Die Diskussionsintensität zeigt eine durchschnittliche Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung gering ist. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils neutral, jedoch zeigte das Stimmungsbarometer an einigen Tagen positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Meso Numismatics. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut".