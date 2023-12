Meso Numismatics Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

In den letzten zwei Wochen wurde Meso Numismatics von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, so die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen. Jedoch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz hat sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt.

Die Dividendenrendite beträgt derzeit 0 Prozent und liegt damit 3,39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 73,68, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 62,09, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht".