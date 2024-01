Meso Numismatics Aktie: So nicht zu erwarten!

Meso Numismatics schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Internet & Katalog Einzelhandel. Mit einem Unterschied von 3,37 Prozentpunkten (0 % gegenüber 3,37 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Meso Numismatics-Aktie ein Durchschnitt von 0,01 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0.0073 USD (-27 Prozent Unterschied) und wird daher charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,01 USD) weisen einen ähnlichen negativen Trend auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Meso Numismatics in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Meso Numismatics. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält Meso Numismatics von der Redaktion demnach eine gemischte Bewertung mit "Schlecht" in Bezug auf Dividenden und technische Analyse, und eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.