Meso Numismatics Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Aktie von Meso Numismatics hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 3,37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Verbindung mit dem aktuellen Aktienkurs.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Meso Numismatics-Aktie mit 0.0108 USD derzeit 8 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine "Gut"-Bewertung, da die Distanz zum GD200 ebenfalls 8 Prozent beträgt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigen keine Auffälligkeiten, weshalb beide Kriterien mit "Neutral" bewertet werden. Insgesamt erhält Meso Numismatics daher für dieses Kriterium ein "Neutral".

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Meso Numismatics als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Meso Numismatics-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50 und ein Wert für den RSI25 von 42,13, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.