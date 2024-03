Mesa Laboratories Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die Mesa Laboratories schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Elektronische Geräte und Komponenten. Mit einer Differenz von 1,99 Prozentpunkten (0,68 % gegenüber 2,67 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Mesa Laboratories ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Mesa Laboratories bei -38,57 Prozent, was mehr als 35 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -0,62 Prozent, wobei Mesa Laboratories mit 37,95 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Mesa Laboratories-Aktie der letzten 7 Tage hat einen Wert von 80, was auf eine Überkauftheit hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt dagegen bei 42,77, was bedeutet, dass die Aktie hier weder überkauft noch -verkauft ist, wodurch sie als "Neutral" eingestuft wird. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Mesa Laboratories.