Mesa Laboratories Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Er bewertet die Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Bewegungen und hat eine Spanne von 0 bis 100. Für die Mesa Laboratories liegt der RSI bei 83,38, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 41 für Mesa Laboratories, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Mesa Laboratories-Aktie ein Durchschnitt von 111,76 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 99,85 USD, was einem Unterschied von -10,66 Prozent entspricht und daher charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 100,03 USD zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt von -0,18 Prozent eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Mesa Laboratories-Aktie daher in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Mesa Laboratories in den letzten Wochen deutlich besser geworden ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer weiteren "Gut"-Bewertung für Mesa Laboratories führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Mesa Laboratories derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Elektronische Geräte und Komponenten. Dieser Unterschied von 2,04 Prozentpunkten (0,68 % gegenüber 2,72 %) führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie.

