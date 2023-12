Mesa Laboratories Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die Aktie von Mesa Laboratories wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet eingestuft, da das KGV mit 4652,46 insgesamt 4368 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten", der 104,12 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Mesa Laboratories eine Performance von -30,54 Prozent, was eine Underperformance von -52,53 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Aktie ebenfalls 45,43 Prozent unter dem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher schlecht, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt einen aktuellen Kurs der Mesa Laboratories von 105 USD, der mit -18,88 Prozent Entfernung vom GD200 (129,44 USD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt hingegen ein Kurs von 96,17 USD, was ein "Gut"-Signal bedeutet, da der Abstand +9,18 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Mesa Laboratories-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.