Mesa Laboratories Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen wurde besonders über Mesa Laboratories in den sozialen Medien diskutiert, und dabei wurden überwiegend positive Meinungen veröffentlicht. Dies führte zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Für Mesa Laboratories ergibt die Analyse des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage ein "Neutral"-Rating, da dieser bei 61,17 Punkten liegt. Der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating mit einem Wert von 46,66. Somit erhält Mesa Laboratories für den RSI insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Internet-Kommunikation kann starke positive oder negative Auswirkungen auf die Stimmung einer Aktie haben. Für Mesa Laboratories hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich erhält. Zudem wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien für Mesa Laboratories gemessen, weshalb die Aktie auch in Bezug auf die Diskussionsstärke eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktien ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mesa Laboratories weist mit einem KGV von 4652,46 einen deutlich höheren Wert als der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf, der bei 104 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "teuer" bezeichnet und erhält daher auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.