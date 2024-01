Mesa Laboratories Aktie: Eine Gewinnchance?

Die Mesa Laboratories-Aktie befindet sich momentan bei einem Kurs von 104,77 USD, was einer Entfernung von -18,46 Prozent vom GD200 (128,49 USD) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Signal. Auf der anderen Seite liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 96,35 USD. Dies bedeutet, dass ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +8,74 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Mesa Laboratories-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4652,46 auf, was 4332 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (104,96). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Bei der Dividende liegt die Rendite der Mesa Laboratories-Aktie bei 0,66 %, was 1,82 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte bei Mesa Laboratories in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Mesa Laboratories daher ein "Gut"-Rating auf dieser Stufe.