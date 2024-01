Mesa Air Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die Mesa Air-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 1,51 USD verzeichnet, was im Vergleich zum aktuellen Kurs von 0,88 USD eine Abweichung von -41,72 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs von 0,84 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,84 USD, was eine Abweichung von +4,76 Prozent ergibt. Daher erhält die Mesa Air-Aktie in diesem Fall ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Bezüglich des Aktienkurses im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") weist die Mesa Air-Aktie mit einer Rendite von -60 Prozent eine Unterperformance von 1303 Prozent im Vergleich zur Branche auf. Die "FluggeSchlechtschaften"-Branche verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite von 11,24 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Mesa Air mit 71,24 Prozent deutlich darunter liegt. Daraus resultiert ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Aspekten zeigt sich, dass Mesa Air mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,91 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche ("FluggeSchlechtschaften") liegt, der bei 28 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstiger erscheint und wird daher auf der Basis fundamentaler Kritierien als "gut" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung hinsichtlich der Mesa Air-Aktie über einen längeren Zeitraum weisen darauf hin, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Mesa Air in diesem Punkt die Einstufung als "Schlecht".