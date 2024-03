Mesa Air Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Mesa Air wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Diskussionen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine Dividendenrendite von 0 % für Mesa Air, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,06 %. Diese Differenz von 5,06 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung gegenüber Aktien verstärken oder sogar umkehren. Für Mesa Air wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht" langfristigen Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Trend der Mesa Air-Aktie laut dem gleitenden Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 1,28 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,81 USD liegt somit deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einem ähnlichen Ergebnis, da der letzte Schlusskurs von 0,93 USD ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird die Mesa Air-Aktie daher sowohl in Bezug auf die Dividende als auch in der technischen Analyse mit einem "Schlecht"-Rating versehen.