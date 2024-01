Mesa Air Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von Mesa Air diskutiert, wobei hauptsächlich positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Mesa Air beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Bewertung für die Mesa Air-Aktie abgegeben, wobei keine als "Gut" und eine als "Neutral" eingestuft wurde. Daraus ergibt sich ein "Neutral"-Rating. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Bewertungen ergab, liegt bei 3 USD, was ein Aufwärtspotential von 252,94 Prozent bedeutet. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Fluggesellschaften) erscheint Mesa Air aus fundamentaler Sicht unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 13,91 liegt, während das Branchen-KGV bei 27,83 liegt. Daraus resultiert ebenfalls eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Mesa Air im vergangenen Jahr eine Rendite von -60 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im "Industrie"-Sektor 1441,41 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Fluggesellschaften" beträgt 11,43 Prozent, während Mesa Air aktuell 71,43 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.