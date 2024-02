Merus Aktie: Das ist Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Merus":

Die Aktienanalyse von Merus zeigt gemischte Bewertungen in verschiedenen Bereichen. In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Biotechnologiebranche negativ ist. Diese Analyse stammt von unseren Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Merus-Aktie zeigt eine neutrale bis positive Bewertung. Der RSI der letzten 7 Tage zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Tage deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist und erhält daher ein "Gut"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für die Merus-Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Merus bei 23,56 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 40,2 EUR liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "Gut" in Bezug auf den GD200 und den GD50, die die vergangenen 200 bzw. 50 Tage umfassen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz erhält die Aktie von Merus eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität im Internet. Die Rate der Stimmungsänderung für Merus ist jedoch negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Insgesamt ergibt die Aktienanalyse von Merus gemischte Bewertungen in den verschiedenen Bereichen, die von einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik bis hin zu einem "Gut"-Rating in der technischen Analyse reichen.