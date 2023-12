Merus Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Merus":

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Merus betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 22,22 Punkte, was darauf hindeutet, dass Merus derzeit überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 38,46, was bedeutet, dass Merus weder überkauft noch überverkauft ist. In diesem Fall wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft, was zu einer insgesamt "Guten" Bewertung führt.

Die Stimmung gegenüber Merus-Aktien wurde auf sozialen Plattformen gemessen und war neutral. In den letzten zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht" in Bezug auf die Stimmung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Merus-Aktie von 25,6 EUR eine positive Entfernung von 23,2 Prozent vom GD200 (20,78 EUR), was als "Gut"-Signal gewertet wird. Der GD50 liegt bei 21,31 EUR, was einen Abstand von +20,13 Prozent bedeutet und ebenfalls ein "Gut"-Signal für den Aktienkurs darstellt.

In Bezug auf die Dividende weist Merus eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,66 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Merus, wobei der RSI und die technische Analyse positive Signale senden, während die Stimmung und die Dividendenpolitik eher negativ bewertet werden.