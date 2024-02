Merus Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Merus":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Merus-Aktie liegt der RSI7 derzeit bei 3,33 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 27,47, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung für den RSI25 führt.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Merus in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist, und auch hier erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die 200-Tage-Linie der Merus-Aktie verläuft derzeit bei 22,89 EUR, was eine "Gut"-Einstufung ergibt. Der Abstand zum Aktienkurs liegt bei +66,89 Prozent. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 27,76 EUR, was einer Differenz von +37,61 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was die Einschätzung weiter bestätigt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.