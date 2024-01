Merus Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Merus":

Die Merus-Aktie erhält gemischte Bewertungen in Bezug auf Dividendenrendite, technische Analyse, Sentiment und Buzz sowie Anlegerstimmung.

Die Dividendenrendite der Merus-Aktie beträgt 0 Prozent und liegt somit 3,63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik. Bei der technischen Analyse ergibt sich aus dem Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von +38,81 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Anlegerstimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Merus besonders negativ diskutiert, wobei an vier Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war und an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell sind es jedoch vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Merus insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.