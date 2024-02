Mersen Aktie: Das war ja klar …

Weitere Suchergebnisse zu "Mersen":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI beträgt derzeit 27 für die Mersen-Aktie, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt ein "Neutral"-Rating für die Mersen-Aktie, da es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Diskussionsintensität neutral war.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt ebenfalls unterschiedliche Bewertungen. Basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, während der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Mersen in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.