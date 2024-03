Mersen Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Weitere Suchergebnisse zu "Mersen":

Die technische Analyse der Mersen-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 36,68 EUR verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 36,15 EUR lag, was einem Abstand von -1,44 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 34,81 EUR erreicht, was einer Differenz von +3,85 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es besonders positive Diskussionen über Mersen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) für Mersen liegt bei 60,78, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 59,14, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammen ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" auf Basis des RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich feststellen, dass Mersen in den letzten Monaten eine mittlere Diskussionsintensität aufwies, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit für Mersen eine Gesamtbewertung von "Neutral" auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des Relative Strength Index.