Mersen Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Aktie von Mersen hat in den letzten Monaten gemischte Signale in Bezug auf die Stimmung und den Buzz im Netz gesendet. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führte.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -8,27 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt hingegen eine Abweichung von nur +1,77 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Mersen-Aktie daher eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der 7-Tage-RSI deutet auf eine Überverkauftheit hin und erhält daher eine gute Bewertung. Der 25-Tage-RSI hingegen wird als neutral eingestuft. In Summe ergibt sich daher eine gute Bewertung für Mersen nach RSI-Bewertung.

In den sozialen Medien wurden Mersen in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer insgesamt guten Anleger-Stimmung führt. Dies spiegelt sich in der Gesamtbewertung als "Gut" wider.