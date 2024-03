Mersen Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Mersen":

Der Relative Strength Index (RSI) der Mersen liegt bei 60,78, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 59, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher die Bewertung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Mersen derzeit bei 36,68 EUR liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 36,15 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -1,44 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt einen Stand von 34,81 EUR, was einem Abstand von +3,85 Prozent entspricht und die Aktie ebenfalls als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Mersen daher in dieser Hinsicht die Gesamtnote "Neutral".

Wir haben auch die Stimmung der Anleger analysiert und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen im Zusammenhang mit Mersen aufgegriffen, was zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Weder gab es eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" in dieser Kategorie führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Mersen in Bezug auf den RSI und die technische Analyse als "Neutral" eingestuft wird, während die Anlegerstimmung als "Gut" bewertet wird. Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien erhält die Aktie jedoch eine Gesamtbewertung "Neutral".