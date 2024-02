Mersen Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "Mersen":

Die Mersen-Aktie wird durch verschiedene Analysemethoden bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 36,95 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 34,2 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -7,44 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, welcher bei 33,38 EUR liegt, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Mersen ist laut einer Analyse von Social Media-Diskussionen neutral. In den letzten Tagen gab es zwei positive und ein negatives Stimmungsbild, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren neutral, weshalb die Redaktion dem Unternehmen eine "Neutral"-Einschätzung gibt. Insgesamt erhält Mersen für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Bei der Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI7 bei 18,48 Punkten liegt, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und dem Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI einbringt. Der RSI25 hingegen liegt im neutralen Bereich und erhält daher eine "Neutral"-Einstufung. Zusammen ergibt sich ein "Gut"-Rating für das Mersen-Wertpapier in diesem Abschnitt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating für die Mersen-Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.