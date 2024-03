Mersen Aktie: War das schon alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Mersen":

Die Aktienanalyse von Mersen ergab, dass der aktuelle Kurs von 35,15 EUR um +2,27 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu der kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -4,51 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder gab es auffällige Tendenzen hin zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien, noch wurden signifikante Unterschiede in der Diskussion über Mersen festgestellt. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Die Einschätzung durch die Anleger basiert nicht nur auf harten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analyse der sozialen Plattformen ergab neutrale Kommentare und Befunde. Allerdings wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Mersen diskutiert. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls die Einstufung "Neutral".

Im Rahmen des Relative Strength Index (RSI) wird die Mersen-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 75,61 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft und erhält daher ein "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend ergibt sich für Mersen eine gemischte Bewertung in verschiedenen Bereichen, die insgesamt zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.