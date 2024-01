Mersen Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Weitere Suchergebnisse zu "Mersen":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der es Anlegern ermöglicht, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenwert zwischen 0 und 100. Der aktuelle Mersen-RSI beträgt 17,05, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 55,87, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Zusammenfassend ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Mersen besonders positiv diskutiert, mit nur neutralen oder positiven Stimmungsäußerungen an insgesamt fünf Tagen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Die Bewertung des Sentiments und des Buzz um eine Aktie liefert ebenfalls wichtige Informationen. Mersen zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderungen zeigt kaum Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis des Sentiments und des Buzz.

Die technische Analyse zeigt, dass die Mersen-Aktie derzeit 1,47 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie hingegen als "Schlecht" eingestuft, da sie sich um -8,56 Prozent vom GD200 entfernt. Somit ergibt sich für die beiden Zeiträume insgesamt eine "Neutral"-Einstufung aus charttechnischer Sicht.