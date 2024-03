Mersen Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Mersen":

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was auch die Diskussion über das Unternehmen Mersen betrifft. An fünf Tagen überwog eine positive Kommunikation, während an einem Tag die negative Stimmung dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen im Zusammenhang mit Mersen diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Bei der technischen Analyse der Mersen-Aktie wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage betrachtet, der aktuell bei 36,73 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 35,25 EUR liegt in etwa auf dem gleichen Niveau, was einer Abweichung von -4,03 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (34,69 EUR) weist mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,61 Prozent Abweichung) auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Insgesamt wird die Mersen-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) für Mersen liegt bei 50,82, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 58 und weist ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was auch hier zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Mersen wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigte sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete kaum Änderungen, weshalb auch hier eine Einschätzung als "Neutral" erfolgt. Insgesamt ergibt sich für Mersen in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".