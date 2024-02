Mersen Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Mersen":

In den letzten zwei Wochen wurde Mersen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet, so die Auswertung der Redaktion. Die Diskussionen und Kommentare rund um den Wert waren überwiegend neutral, was zu der Einstufung "Neutral" der Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Mersen mit 36,2 EUR aktuell um 6 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen ist die Einstufung "Neutral", da die Distanz zum GD200 -1,9 Prozent beträgt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen darauf schließen, dass die Aktie eine mittlere Aktivität aufweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Mersen-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Jedoch liegt der RSI25 bei 29,23, was darauf hindeutet, dass Mersen überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt die Analyse der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und des Relative Strength Index eine neutrale bis positive Einschätzung für die Mersen-Aktie.