Mersana Therapeutics Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Mersana Therapeutics ist überwiegend negativ, wie unsere Analysten festgestellt haben. Die Nutzer haben in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen rund um das Unternehmen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu sehen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt für die Mersana Therapeutics-Aktie 2,77 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 5,005 USD liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 3,87 USD über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Mersana Therapeutics basierend auf den trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Mersana Therapeutics aktuell mit dem Wert 82,28 überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt, ergibt sich für die Aktie ein Wert von 36, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

In Bezug auf die Dividende weist Mersana Therapeutics eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Biotechnologie" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2 Prozent, was die Aktie aus heutiger Sicht eher zu einem unrentablen Investment macht. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.