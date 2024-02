Mermaid Maritime Public Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die Stimmung in den sozialen Medien in Bezug auf Mermaid Maritime Pcl war in den letzten Tagen neutral. Weder besonders positive noch negative Ausschläge wurden verzeichnet. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Mermaid Maritime Pcl daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Mermaid Maritime Pcl bei 0,1 SGD liegt, was einer Entfernung von +25 Prozent vom GD200 (0,08 SGD) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,09 SGD, was einem Abstand von +11,11 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal gewertet wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Aktie der Mermaid Maritime Pcl eine neutrale Bewertung. Der RSI7 liegt bei 28,57, was als "Gut" eingestuft wird, während der RSI25 bei 45,45 liegt und daher als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 12. Dies bedeutet, dass die Börse 12,48 Euro für jeden Euro Gewinn von Mermaid Maritime Pcl zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies eine Überbewertung um 32 Prozent, weshalb der Titel auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.