Mermaid Maritime Public Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die technische Analyse der Mermaid Maritime Pcl-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,092 SGD lag, was einem Unterschied von +15 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie charttechnisch als "Gut" bewertet. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 0,09 SGD liegt der Schlusskurs nahe diesem Wert (+2,22 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich hat die Mermaid Maritime Pcl-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 16 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +7,2 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche entspricht. Auch im Sektor "Energie" konnte die Aktie mit einer Überperformance von 7,2 Prozent punkten, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index zeigt, dass die Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Für den 25-Tage-RSI wird das Wertpapier hingegen als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie damit auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Bei einer Dividende von 0 % fällt die Bewertung im Vergleich zum Branchendurchschnitt Energie Ausrüstung und Dienstleistungen mit 20,16 % deutlich schlechter aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.